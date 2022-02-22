Terziler Tuhafiyeciler Odası'nda Halil Sezer yeniden başkan

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Terziler Odası Olağan Genel Kurulu'nda Halil Sezer yeniden başkanlığa seçildi.Tavşanlı Terziler Tuhafiyeciler Konfeksiyoncular ve Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 12. Olağan Genel Kurulu Meteoroloji Cafe Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Genel Kurul da 2 aday başkanlık için yarıştı. Seçimde 116 ay olan Halil Sezer yeniden başkanlığa seçildi.Genel Kurula katılım ve ilgi oldukça fazla oldu. Seçime Kütahya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, İYİ Parti ilçe Başkanı Uğur Öğüt, Millet Partisi İlçe Başkanı Halil Özcan, Kütahya ve Tavşanlı Oda Başkanları, daire amirleri, davetliler ve oda üyeleri katıldı.

Genel kurulda oy kullanma işleminin ardından sandık açılarak oy sayımına gidildi. Toplamda 156 oy kullanıldı, bu oyların 116’sını mevcut başkan Halil Sezer, diğer aday Seher Atay 37 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Genel Kurulda üçüncü kez başkan seçilen Halil Başkan Sezer, diğer aday Seher Atay’ı katılımından dolayı tebrik etti.

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