Valilikte asayiş toplantısı

2 çocuk annesi Gülsüm de koca kurbanı oldu!

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Vali Ali Çelik başkanlığında her hafta pazartesi günleri düzenlenen 'İl Güvenlik ve Asayiş Toplantıları' sürüyor.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konularının değerlendirildiği toplantıda mevcut tedbirler ile alınması gereken alınması gereken önlemler görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.