Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (2)

DEDİKODU NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez´i bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Babası Erdal Kanat ile Mehmet Sönmez´in buluştuklarını öğrendikten sonra onları takip edip bankta oturduğu sırada bıçakladığını anlatan Mert Can Kanat, "Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Yaklaşık 2 ay önce annemi hastaneye götürdüğümde Mehmet Sönmez, iki defa annemi aradı. Mesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez´i öldürmeyi düşündüm. Babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken babam ile konuşmalarını duyuyordum. Ben yanlarına gidip bıçakladım. Babam o sırada şok geçirdi. Otostop çekerek Uşak´a gittim. Amcam beni polise teslim edeceğini söyledi. Eve gittik, konuştuk, sonra da polisler geldi" dediği belirtildi.

Simav ilçe Emniyet Müdürlüğü´nde işlemleri devam eden katil zanlısı Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat´ın adliyeye sevk edileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-02-22 13:53:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.