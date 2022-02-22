Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü (3)

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez´i bıçaklayarak öldüren Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-02-22 15:29:57



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