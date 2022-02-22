Gediz’de uyuşturucu ele geçirildi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis ekipleri tarafından, DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu önünde yapılan kontrollerde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla alakalı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içerisinde İ.B. ve T.S. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Meslek Yükssekokulu önünde durduruldu. Şahısların üstlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 1 dal sigara makaronuna doldurulmuş uyuşturucu madde ve metal kutu içerisinde sigara folyosuna sarılı vaziyette daralı ağırlığı yaklaşık 4,5 gr olan uyuşturucu madde olarak değerlendirilen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden İ.B. ile T.S. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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