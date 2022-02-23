Kütahyalı boksörlerden iki Türkiye derecesi

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Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Kütahyalı boksörler 75 kg Türkiye birinciliği, 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından 1620 Şubat tarihleri arasında Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 50 ilden 500 sporcu katıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele gösterdi.

Boks Şampiyonasında, Kütahyalı Emir Can Kaya 75 kg Türkiye birinciliği, Mustafa Burak Kaya 70 kg Türkiye üçüncülüğü elde etti.

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