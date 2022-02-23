Gediz’de Giyim Sanatı Kursu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Giyim Sanatı Kursu açıldı.

Kursun, ilçedeki kadınların isteği doğrultusunda açıldığını belirten Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, “Usta Öğretici Şenay Sayın tarafından 20 kursiyerimize Giyim Sanatı kursu verilmeye başlandı. Kurs, 25 Mayıs’ta bitecek. Kurs sonunda ise başarılı olanlara sertifika verilecek" dedi.

Usta Öğretici Şenay Sayın da sertifikalarını alan kursiyerlerin evlerinde de çalışmalarına devam ederek aile ekonomisine destek sağlayacaklarını söyledi.

Usta öğretici Sayın, “Giyim sanatı geçmişin modellerini yansıtırken aynı zamanda güncelliği korumakta ve günümüze uyarlanmaktadır. Hem tarihi hem modernliği harmanlamaktayız. Kişiler üzerindeki etkisine gelirsek; akıl yürütme, zihin çalıştırma, el becerisinin gelişimi en önemlisi de stresi, kaygı giderici ve bir terapi eğitimi diyebiliriz. Dikilen model ortaya çıktığında insanların gözlerindeki mutluluk ve heyecan bir şeyleri başarabilmenin göstergesidir. Dikiş üretmektir, kendimizi ifade edebilmek ve yansıtmaktır, kendimizi kanıtlamaktır” ifadelerini kullandı.

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