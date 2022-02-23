Gediz’de değerler eğitimi semineri

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Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya İl Müftülüğü arasında imzalanan eğitimde iş birliği protokolü kapsamında Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde “Allah’a İman” konulu seminer verildi.

Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve Gediz Müftülüğü Şube Müdürü Osman Avcı tarafından gerçekleştirilen seminere öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kütahya Müftülüğü ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasından yapılan protokol gereği bu tür seminerlerin devam edeceğini belirten Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan; “Semineri veren görevlimize ve Kız Anadolu İmam Lisesi idarecilerine, öğretmenlerine ve gençlerimize teşekkür ederiz” dedi.

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