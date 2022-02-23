Sanatçı Mithat Körler Tavşanlı'da açılışa katıldı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Boyacılar Konağı restore edilerek ilçe turizmine kazandırıldı.

Tavşanlı’nın tarihi dokusunu yansıtan en güzel yapılardan birisi olan Boyacılar Konağı, restorant ve kafe olarak hizmet vermeye başladı. Başarılı turizmci İsmail Özcan’ın işletme sahibi olduğu Konak Restoranın açılışı, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, ses sanatçısı Mithat Körler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, diğer siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.