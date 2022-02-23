Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 221 bin 266 oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2022 yılı Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 3 bin 58 araç devri yapıldı. İl genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 221 bin 266 oldu.
TÜİK verilerine göre, Kütahya'da 2022 Ocak ayında 2 bin 35 otomobil,69 minibüs, 21 otobüs, 479 kamyonet, 87 kamyon, 117 motosiklet, 241 traktör ve 9 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.
Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 362’si otomobil, 3 bin 572’si minibüs, bin 805’i otobüs, 28 bin 461’i kamyonet, 7 bin 399’u kamyon, 33 bin 867’si motosiklet, 35 bin 187’si traktör, 613’ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.