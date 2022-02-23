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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp ritim bozukluklarına 'ablasyon' tedavisi ile son

İHA

Kalp ritim bozukluklarına 'ablasyon' tedavisi ile son

Kardiyoloji Uzmanları Doç. Dr. Taner Şen ve Doç. Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu tarafından KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ablasyon işlemi ile kalp ritim bozukluğunun kaynaklandığı dokular ortadan kaldırılarak hastaların sağlığına kavuşması sağlanıyor.
Kalp ritim bozukluğu ve hangi hastalara ablasyon işlemi yapılabileceği konusunda yapılan ön hazırlıkların öneminden ve arkasında deneyimli bir anjiyo ekibin olduğunu belirten Doç. Dr. Taner Şen, “Çarpıntı şikayeti, kardiyoloji poliklinik başvurularının önemli bir kısmını oluşturuyor. Her çarpıntı ritim bozukluğu anlamına gelmez. Çarpıntı ile başvuruları büyük çoğunluğu ritim bozukluğu ile ilgili değildir. Bir kısmı ise ritim bozukluğundan kaynaklı olabilir. Bu ritim bozukluklarından en sık gördüğümüz ise ileti sisteminde ikili yol veya ilave yolların olduğu durumlardır. İkili yol ve ilave yollar kısa devre tarzı hızlı uyarı halkaları oluşturarak, hızlı (160200 atım /dk arasında), düzenli taşikardiler oluşturabilir. Eğer yeterince uzun sürerse hasta bir sağlık kuruluşuna başvurarak elektrokardiyografi (EKG) çektirerek ritim bozukluğunu yakalayabiliyor. Kardiyoloji polikliniğine bu EKG ile başvurduğu zaman sorumlu olan ritim bozukluğu tanısı koyup, muhtemel ritim bozukluğu tipini tespit edip uygun hastalarda bu ritim bozukluğunu ortadan kaldırabilecek elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon (yakma) işlemini planlıyoruz. EPS işlemini anjiyografi gibi kasıktan girerek ancak anjiyografiden farklı olarak toplar damarda girerek yapıyoruz. Kalbe çeşitli kataterler göndererek kalp içersinde belirli noktalardan uyarılar ile hastanın yaşadığı ritim bozukluğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ortaya çıkardıktan sonra çeşitli uyarı manevraları ile ritim bozukluğunun tipini tespit etmeye çalışıyoruz. Tespit ettikten sonra eğer uygun ise radyofrekans ile ritim bozukluğuna yol açan yolları veya noktaları ablasyon yaparak (yakarak) ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Kısa sürede taburcu edildi
Ablasyon yapılan hastaların 24 saat takibinden sonra kısa sürede taburcu edildiklerini ifade eden Doç. Dr. Mehmet Ali Astarscıoğlu yapılan işlemleri anlattı.
Dr. Astarcıoğlu, “Bugünde çarpıntı şikayeti olan 8 hastamızın EPS işlemini yaptık. 7 hastamızda EKG ile ritim bozukluğu yakalanmıştı. 1 hastamızda ise çarpıntı şikayeti vardı ancak ritim bozukluğu EKG de yakalanmıştı. EKG’de ritim bozukluğu saptanan 7 hastamızın EPS’sinde ait bozukluğu ortaya çıkararak ablasyon işlemini gerçekleştirdik. EKG’de ritim bozukluğu yakalanmayan hastamızda ise EPS’de herhangi bir ritim bozukluğu izlenmedi. ikili yol veya ilave yolların neden olduğu ritim bozukluklarında başarılı ablasyon işleminden sonra hastaların yüzde 9596’sında ritim bozukluğu ortadan kalkarak tekrarlamıyor. yüzde 45 hasta ise ise yakılan yol tekrar canlanarak veya başka yollar vasıtası ile ritim bozukluğu tekrarlayabiliyor ve tekrar ablasyon işlemi ihtiyacı doğabiliyor" diye konuştu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan; Hastanesinin güncel teknolojilerle sürekli gelişerek ve kendini yenileyerek bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Başhekim Dr. Erarslan, Hastanemizde bu tür ve daha çeşitli hayati önem taşıyan işlemlerin yapılması bölgemiz ve hastalarımız açısından önemli bir kazançtır. İleri merkezlerde yapılan bu işlemleri gerçekleştiren başarılı Kardiyoglarımız Doç. Dr. Taner Şen ve Doç. Dr. Mehmet Astarcıoğlu ile anjiyo ekibimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Hastalar ise işlemin Kütahya’da yapılmasından memnuniyetlerini dile getirerek, başka bir yere gitmek zorunda kalmadıkları için hastaneye ve hekimlere teşekkür etti.

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