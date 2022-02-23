Simav’da “Cami Altı-Hayallerin Peşinde” belgeseli gösterime sunuldu

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“Cami AltıHayallerin Peşinde” belgeseli, Kütahya'nın Simav ilçesinde gösterime sunuldu.

Belgeselin gala gösterimine Vali Ali Çelik, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, mniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Murat Çekiç, Belediye Başkanı Adil Biçer, protokol üyeleri katıldı.

Vali Çelik, Simav’ın unutulmaz öğretmenlerinden merhum İbrahim Eren’in anlatıldığı belgeselde emeği geçenlere teşekkür etti.

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