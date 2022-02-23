Kütahya'da sahte dolar ele geçirildi

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Kütahya’da bir şahsın çantasından 71 adet sahte 50 Amerikan doları çıktı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah 06.35 sıralarında, durumundan şüphelenilerek durdurulan R.T.'nin taşıdığı el çantasında 71 adet sahte olduğu değerlendirilen 50 ABD doları ele geçirdi.

Şüpheli R.T., gözaltına alınırken, olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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