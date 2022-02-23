Bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı toprağa verildi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Simav ilçesinde, şüpheli M.C.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, Karamanca köyünde toprağa verildi.

Mehmet Sönmez'in cenazesi, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından ilçeye bağlı Karamanca köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Şaphane Kaymakamı Burhanettin Yavaşi, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Şener Toköz, İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Nihat Kula, Kütahya İYİ Parti Teşkilat Başkanı Mehmet Çakır, İYİ Partili ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da cenazeye çelenk gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.