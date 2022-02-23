Tavşanlı’da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ’cü yakalandı

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FETÖ Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında Hatay’da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Hatay’da FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturmaları kapsamında hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs Tavşanlı İstasyon Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs gerekli işlemlerin ardından Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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