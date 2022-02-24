DPÜ’nün 30. Yıl Logosu belirlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) 30. Yıl Logosu, kamuoyuna açık olarak yapılan oylamanın sonunda belirlenerek resmileştiği bildirildi.

Bu yıl kuruluşunun 30. yılı kutlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin yıl boyunca kullanılacak özel logosu, kamuoyuna açık oylamanın sonucunda belirlendi. Oylamanın sonucunda 1 numaralı logo, Üniversitenin 2022 yılına özel logosu olarak belirlendi.

Üniversite Senatosu tarafından da kabul edilerek onaylanan 30. yıl logosu başta üniversitenin internet sitesinde, resmi yazışmalarında, özel etkinliklerde, basılı materyallerinde olmak üzere bir çok alanda kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.