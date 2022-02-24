Orman Bölge Müdürü Dündar’dan Başkan Teke’ye ziyaret

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke’yi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arif Teke ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Orman Bölge Müdürümüz, Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcımız Mustafa Arpacı ve Altıntaş Orman İşletme Müdürümüz, Mevlüt Polat belediyemizi ziyaret ettiler. Görüşmemizde ilçemize yapılan ve yapılacak olan projelerimizi değerlendirdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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