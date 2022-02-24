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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya İtfaiyesi 17 araç ve 83 personelle hizmet veriyor

İHA

Kütahya İtfaiyesi 17 araç ve 83 personelle hizmet veriyor

Kütahya Belediyesi'nde 15 Şubat 2022 tarihinde göreve başlayan 8 itfaiye personeli, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Işık, yeni itfaiye erlerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
15 Şubat itibariyle Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki görevlerine başlayan 8 itfaiye personelini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 22 Aralık 2021 tarihinde merkezi sınav açtıklarını söyledi. Başkan Işık, “Yapılan KPSS notlarına göre sıralama ve uygulama sınavlarında 6 erkek, 2’si bayan olmak üzere 8 değerli arkadaşımız bu sınavda başarılı oldular. Sınav sonrasında 15 Şubat 2022 tarihinde görevlerine başlamaları sağlandı. KPSS ile alınacak 6 erkek için 30 aday yarıştı. 2 bayan personel için ise 8 müracaat vardı. Hepsi meslek yüksekokullarının itfaiyecilik bölümü mezunu olarak belediyemize katıldılar” dedi.
Kendilerine görevlerinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, yeni kadro ile birlikte Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 83 personel ile hizmetlerine devam edeceğini ifade etti. Başkan Işık, “17 araç ve 2 istasyonla hizmet veriyoruz. Bu kadro ile birlikte gerek personel gerekse araç ve fiziksel donanım açısından Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz bölgemizin en donanımlı, Türkiye’nin de en iyi müdürlüklerinden birisi haline geldi. Kendilerine bir kez daha hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum” dedi.
Sınav sürecinde emeği geçen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve personeli ile diğer birim personellerine teşekkür eden Başkan Işık, adaletli ve herkesin içine sinen bir sınav sonucu ile yeni personelin alındığını söyledi.
Yeni itfaiye personelleri, Başkan Işık’a teşekkür ederek, Kütahya’ya belediyeye en iyi hizmeti vereceklerini dile getirdiler.

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