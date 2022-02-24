Kütahya'da bağ evi hırsızları tutuklandı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde bağ evini soyan hırsızlar çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Dayınlar Mahallesi'nde Z.G.’ye ait bağ evinden 30 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede yakalandı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelilerinin M.U. (32) ve A.A. (20) olduğunu belirleyen ekipler, şahısları çalınan malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, çalınan malzemelerin çoğu ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

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