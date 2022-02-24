Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Can Veren Pervaneler” etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren Üniversiteli Ak Gençlik Topluluğunun öncülüğünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfi2’de düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan İnanç, ilk olarak yaşam öyküsünü dinleyicileriyle paylaştı. Yaklaşık iki saat süren konuşması dinleyiciler tarafından sık sık alkışlarla kesilen İnanç, etkinliğin sonunda katılan herkese teşekkür etti.

Etkinlik öncesinde Hayati İnanç, Rektör Kazım Uysal’ın daveti üzerine Rektörlük makamına ziyarette bulundu.

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