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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA) - KÜTAHYA´da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yolu kapattı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapanırken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 44´üncü kilometresinde meydana geldi. Kütahya´ya gelen 50 LE 091 plakalı TIR´ın sürücüsü F.S., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek makas attı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine, kaza yerine trafik polisi, sağlık ekibi ve karayolu ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışması yaptı. TIR, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-02-25 02:50:31



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