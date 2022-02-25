Aslanapa Müftülüğü'nden öğrencilerle sohbet programı

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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, İlçe Müftülüğünce değerler eğitimi kapsamında ortaokul öğrencileriyle sohbet programı düzenlendiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Kandil öncesi değerler eğitimi kapsamında Aslanapa Ortaokulu öğrencileri ile buluşup sohbet programı düzenledik. Programa ev sahipliği yapan Ortaokul yetkili ve görevlilerine, katılım sağlayan ve sunum yapan İlçe Müftümüz Yahya Özen, Cumhuriyet Mahallesi Camii İmam Hatibi Bilal Akdoğan ve Hürriyet Mahallesi Camii İmam Hatibi Muhammet Kasım Göçmen hocalarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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