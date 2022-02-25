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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyabet Okulu'nda ilk eğitim tamamlandı

İHA

Diyabet Okulu'nda ilk eğitim tamamlandı

Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında diyabetin etkin tedavisi ve güvenli takibi amacıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan ve diyabet hastalarının hastalıkla doğru mücadele etmesi için faaliyet gösterecek olan Diyabet Okulunda 2022 yılının ilk eğitimi tamamlandı.
Diyabet Okulundaki geniş kapsamlı eğitimde, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güven Barış Cansu, “Diyabette Genel Bilgiler, Diyabetin Oluşum Mekanizması, Fizyopatolojisi” hakkında, Doç. Dr. Bengür Taşkıran, “Diyabette İnsülin Dışında Kan Şekerini Düzenleyici İlaçlar” hakkında, Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Aydın “Diyabetin Akut Komplikasyonları, Diyabette Kronik Komplikasyonlar”, Diyabet Hemşiresi Nergis Bayır ve Yeşim Korkusuz, “İnsülin Tedavisi, Diyabette Sağlıklı Yaşam” hakkında, Diyetisyen Hatice Baydar Çakır, “Diyabette Tıbbi Beslenme” hakkında, Fizyoterapist Adil Koçoğlu, “Diyabette Fiziksel Aktivite ve Egzersiz” konularında eğitimler verdi.
Eğitimden sonra diyabet hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Aydın,” Diyabetes Mellitus dünyadaki en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıktır. Dünyada her 6 saniyede bir kişi diyabetten hayatını kaybetmektedir. Diyabet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sık görülen ve hayat boyu devam eden bir hastalıktır. Ülkemizde 2013 yılında 7 milyonun üzerinde diyabet hastası varken 2035 yılında bu rakamın 11 milyonun üzerinde olacağı öngörülmektedir. Bu hastalık düzenli ve dengeli beslenme, egzersiz ve medikal tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Diyabet yalnızca bireylerin sağlığını değil, ülkelerin ekonomik büyümeleri, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde de büyük yük oluşturmaktadır. Bu yükü azaltmanın; erken tanı ve tedavi ile diyabete zemin hazırlayan faktörlerin önlenmesini de içine alacak ulusal sağlık politikaları ile mümkün olmaktadır” dedi.

“Tip 2 diyabet yüzde 70 oranında önlenebilir”
Dr. Aydın,” Hareketsiz yaşam, sağlıksız ve yanlış beslenme, genetik yatkınlık, fazla kilolu olmak Tip 2 diyabete zemin hazırlamaktadır. Toplam diyabetli nüfusun yaklaşık yüzde 90’nını oluşturan Tip 2 diyabet, doğru beslenerek ve hareketsiz yaşamdan hareketli bir yaşama geçerek yüzde 70 oranında önlenebilir veya geciktirilebilmektedir. Çok sayıda Tip 2 diyabetli birey diyabetli olduğunu bilmeden uzun yıllar yaşamakta ve tanı konulduğunda ise diyabetin yol açtığı sorunların çok önceden başlamış olduğu görülmektedir. Oysa sağlık tarama ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, tüm diyabet türlerinin yol açacağı komplikasyonların azaltılması, tedavinin düzenlenmesi ve etkili diyabet yönetiminin sağlanması açısından çok önemlidir. Geç konulan tanı ile birlikte, diyabetin tedavi ve yönetiminin etkin olarak yapılamaması; böbrekler, kalpdamar sistemi ve gözlerde ciddi sorunlara yol açmakta, organ kayıplarına sebep olmaktadır. Tüm dünyada böbrek yetersizliğinin ve travmaya bağlı olmayan amputasyon olgularının en yaygın nedeni diyabettir. Özellikle gelişmiş ülkelerde diyabet, görme kaybı ve körlüğün de en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Diyabet eğitimi diyabetli bireylerin diyabetin yaşam üzerine etkilerini ve davranışlarını nasıl değiştireceğini ayrıntılı bir şekilde kavramalarını sağlar. Araştırma sonuçları diyabette hasta eğitimi olmadığı zaman diyabete bağlı gelişen komplikasyonların dört kat daha fazla görüldüğünü göstermiştir. Diyabetin erken teşhisi, tüm diyabet tipleri için oluşabilecek ciddi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi ile diyabetin daha iyi yönetilmesinde erken teşhis, düzenli takip ve kontrol çok önemlidir” diye konuştu.
Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan eğitimden sonra yaptığı açıklamada, “ Eğitime katılan kursiyerlere aldıkları eğitimin diyabetle sağlıklı bir yaşamda katkı sunmasını diler, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonra ki eğitim okullarımıza halkımızın daha fazla katılım göstererek mesleğinde deneyimli arkadaşlarımızın bilgilerinden faydalanmalarını istiyorum” dedi.
Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, diplomalarını aldıktan sonra eğitimden çok faydalandıklarını belirterek vesile olan herkese teşekkür ettiler

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