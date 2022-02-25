Kütahya Belediyesi 50 işçi alacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyesi'nin çeşitli meslek gruplarından 50 personel alacağı bildirildi.

Müracaatların 25 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında Kütahya Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde greyder operatörü, asfalt işçisi, kamyon şoförü, beden işçisi, kazıcıyükleyici operatörü, kazımayükleme operatörü, dozer operatörü, iş makineleri bakım ve onarımcısı ve metal doğramacı vasıflarında toplam 50 işçi alınacaktır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.