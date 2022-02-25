Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeline eğitim

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünce 2022 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında 4 B sözleşmeli personel, temizlik ve güvenlik görevlisi daimi işçilere yönelik olarak İş Sağılığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü konferans salonunda Dr. Necmettin Sönmez ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Veli Teke tarafından verilen ve 2 gün süren eğitimde genel ve teknik konular katılımcılara aktarıldı.

İş kazalarının önüne geçilmesinin amaçlandığı ve her çalışma ortamında artık bir gereklilik haline gelen eğitimlerde, öncelikle çalışma mevzuatı ile ilgili genel bilgiler verildi. Daha sonra sunum eşliğinde, iş yeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, teknik konular, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, elektrik kaynaklı riskler ve önlemleri, tahliye ve kurtarma gibi konular işlendi.

Sağlık konuları arasında ise meslek hastalıklarının sebepleri, ilk yardım, biyolojik ve psiko sosyal risk etmenleri, tütün ürünleri ve zararları, Covid19 hastalığı, belirtileri, bulaşma ve korunma yolları ile aşılar üzerinde duruldu.

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