Kütahya'da evlenme istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre Kütahya'da evlenen çift sayısı da, boşanan çift sayısı da arttı.

Kütahya'da evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 2 bin 875 iken, 2021 yılında 3 bin 515 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında 4.97 iken, 2021 yılında binde 6,08 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2020 yılında 766 iken, 2021 yılında bin 61 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında 1.33 iken, 2021 yılında binde 1,84 olarak gerçekleşti.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 27,3 iken, kadınlarda 24,5 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti.

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