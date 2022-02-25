Hisarcık’ta sabah namazı buluşması

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Karbasan köyündeki sabah namazı buluşmasında Cami İmam Hatibi Ahmet Deniz tarafından Yasin’i Şerif okundu.

Sabah namazını kıldıran İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol cemaate iman, amel, güzel ahlak ve takva konularında bilgiler verdi.

Katılımın yoğun olduğu program yapılan dua sonrası kahvaltıyla tamamlandı.

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