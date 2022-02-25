Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Kütahya'da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, KütahyaAfyonkarahisar karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Abdülaziz A. idaresindeki 07 APS 429 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail M. ve Ahmet A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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