Altıntaş’ta tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 200 gümüş sikkeyi satmak için müşteri aradığı ileri sürülen 2 şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, O.Ş. ve A.Ç. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Altıntaş ilçesinde durdurulan içerisinde şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 200 gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.