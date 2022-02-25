Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

İHA

Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin 5. yılı dolayısıyla ailesi tarafından mevlit okutuldu.
Meydan Mahallesi Kakaç Camii'nde okutulan mevlit programına, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kırbaç, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Sayar, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.
Kur’anı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından Şehit Selman Çelik ve tüm şehitlerimiz için dua okundu.
Mevlit sonrasında Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık, şehidin babası Süleyman Çelik ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.
Uzman Çavuş Selman Çelik, 24 Şubat 2017 günü Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'daki toplu oğlak ölümleri araştırılıyor
YEREL HABERLER Kütahya'daki toplu oğlak ölümleri araştırılıyor
Kütahya’da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon ...
Altıntaş’ta tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Altıntaş’ta tarihi eser operasyonunda 200 gümüş sikke ...
Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Hisarcık’ta sabah namazı buluşması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta sabah namazı buluşması
Kütahya'da evlenme istatistikleri
YEREL HABERLER Kütahya'da evlenme istatistikleri
Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeline eğitim
YEREL HABERLER Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeline eğitim
Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı
YEREL HABERLER Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek ...
DPÜ’nün erişilebilir binalarına 11 bayrak daha
YEREL HABERLER DPÜ’nün erişilebilir binalarına 11 bayrak daha
Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’dan motivasyon eğitimi
YEREL HABERLER Öğretim Görevlisi Kudret Armağan’dan motivasyon ...
Kütahya Belediyesi 50 işçi alacak
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi 50 işçi alacak
Başkan Yasemin Çavdar: "Çocuklarımız aileleriyle birlikte büyüsün"
YEREL HABERLER Başkan Yasemin Çavdar: "Çocuklarımız aileleriyle ...
Kütahya beyaza büründü
YEREL HABERLER Kütahya beyaza büründü
Müdür Başyiğit’in Simav ziyareti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit’in Simav ziyareti
Türkiye'de Erişilebilirlik Belgesi alan iki parktan biri Emet’te
YEREL HABERLER Türkiye'de Erişilebilirlik Belgesi alan iki parktan ...
Diyabet Okulu'nda ilk eğitim tamamlandı
YEREL HABERLER Diyabet Okulu'nda ilk eğitim tamamlandı
Aslanapa Müftülüğü'nden öğrencilerle sohbet programı
YEREL HABERLER Aslanapa Müftülüğü'nden öğrencilerle sohbet programı
Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da 115 üreticiye 6 bin 400 ceviz fidanı
Kütahya’ya 10’u uzman 17 doktor kadrosu
YEREL HABERLER Kütahya’ya 10’u uzman 17 doktor kadrosu
Kütahya 1413 kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Kütahya 1413 kitabı yayımlandı
Otomobil şarampole devrildi, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi, 3 yaralı
Kaza yapan TIR yolu kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Kaza yapan TIR yolu kapattı, kilometrelerce kuyruk ...
Hisarcık’ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan Çalışkan’dan destek istedi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta işten çıkarılan 137 taşeron işçisi Başkan ...
Hayati İnanç'ın Kütahya programına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hayati İnanç'ın Kütahya programına yoğun ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.