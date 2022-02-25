Müftü Demirtaş: "Terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzur alsın"

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, "İnsanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını Cenâbı Mevlâ’dan niyaz ediyorum" dedi.

Demirtaş, 27 Şubat 2022 Pazar gününü 28 Şubat 2022 Pazartesi’ye bağlayan gece idrak edilecek olan Miraç Kandili münasebetiyle mesaj yayınladı.

Recep ayının 27. gecesinin Miraç Kandili olduğunu ifade eden MüftüHüseyin Demirtaş, “Miraç Sevgili Peygamberimizin (SAV) Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya doğru yürüyüşünü Mescidi Aksa’dan da Huzuru İlahi’ye varışını, semanın derinliklerine doğru yücelmeyi, yükselmeyi orada sevgili Peygamberimizin (SAV) iman değerlerini ayni ile hissetmesini ifade ediyor. Bu olay Peygamber Efendimizin (SAV) yaşamış olduğu büyük bir mucize büyük bir onurdur. Miraç ile Peygamberimiz ümmetine üç mucize getirmiştir. İlk mucize Sevgili Peygamberimizin 'Gözümün Nuru' dediği namaz ibadetidir. Rabbimizin huzuruna durma onunla birlikte Miraca yükselme vesilesidir. İkincisi şirk koşmadan ölen insanların cennete gireceği müjdesidir. Üçüncüsü ise Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan 'Amenerrasülü' diye ifade ettiğimiz ayetlerdir. Bu ayetlerde iman değerleri vardır, sorumluluklar vardır, dua vardır. Allahü Teala’nın Mü’minlere yardım edeceği vaadi vardır. Dolayısıyla Ramazan ayına doğru giderken bu gecede namazla buluşmamız, namazla arınmamız gerekmektedir” diye konuştu.



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