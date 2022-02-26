Kütahya’da 'Okullararası Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları

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Kütahya’da düzenlenen Okullararası Korfbol İl Birinciliği müsabakalarının sona erdiği bildirildi.

Korfbol il birinciliği müsabakaları sonunda, Gençler Kategorisi'nde birinci Tavşanlı 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, ikinci Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yıldızlar Kategorisinde ise Sofular Ortaokulu ikinci oldu.

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