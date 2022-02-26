Emet ilçe sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Emet ilçe sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirildiği bildirildi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve görevli sağlık çalışanlarıyla sohbet etti ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde düzenlenen ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.