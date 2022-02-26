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Simav İlçe Müftülüğünce Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesinde gençlerle “İslam’ın aileye verdiği önem" konulu sohbet programı gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada,” İlçe Müftülüğümüz personeli olup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde Manevi Danışman olan Yasin İpek Gençlik Merkezinde Dini İlimler Atölyesinde gençlerle buluştu. Programda Yasin İpek, “İslam’ın Aileye Verdiği Önem” konulu sohbet gerçekleştirdi. Hisarardı Camii Müezzin Kayyımı Osman Aslanın konuk olduğu programın sonunda gençlere çay kurabiye ikram edildi” denildi.

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