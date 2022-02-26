DPÜ’lü öğrencilerden Gebze Teknik Üniversitesi Uzay Günleri ziyareti

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü’nün düzenlediği Uzay Günleri kapsamındaki Artemis etkinliğine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ÜLGEN Roket Takımı ve IEEE DPÜ Sancaktar Model Uydu Ekibi katılım sağladı.

IEEE Dumlupınar Topluluğu bünyesindeki IEEE DPÜ Sancaktar Model Uydu Ekibindeki öğrenciler, etkinlik alanında stant açıp model uydu prototiplerini sergilediler. Uzay ve Havacılık Topluluğu'na bağlı ÜLGEN Roket Takımı’ndaki öğrenciler ise katılım sağlayan diğer roket takımlarıyla beraber alanlarında yetkin ve değerli konuşmacıların oturumlarına katılarak deneyimlerinden yararlandılar.

Ziyaretle ilgili Mühendislik Fakültesinden yapılan açıklamada, “Etkinliği düzenleyen GTÜ Havacılık ve Uzay Topluluğu koordinasyon ekibine ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne öğrenci topluluklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyor, üniversitemizi ve fakültemizi başarı ile temsil eden öğrencilerimizi kutluyoruz” denildi.

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