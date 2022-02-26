Gazeteci Tuna İşleyen, öğrencilere mesleğini anlattı

Gazeteci Tuna İşleyen, Tavşanlı Hanımçeşme İlkokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günü'ne konuşmacı olarak katıldı.

Mesleğin önemine dikkat çeken İşleyen, öğrencilere özellikle kitap, dergi, gazete okumaları yönünde çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Mesleğin zorlukları konusundaki bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktaran İşleyen, gazeteciliğin fedakârlık gerektiren bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

İşleyen, "Gazetecilikte kesinlikle özel hayat anlamında, yani çocuklarımla vakit geçireceğim, hobilerim var, hafta sonunu ailemle geçireceğim diye plan yapamazsınız. Çünkü gazetecilikte zaman mefhumu diye bir şey yok. Gecenin 03.00'de bir haber geldiğinde, örneğin bir kaza olmuş. Gitmeme durumumuz olamaz. Bir şekilde oraya gidecek ve o haberi yapacaksınız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.