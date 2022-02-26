TKİ Tavşanlı Linyitspor'da mental çalışmalar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor teknik ekibi ve sporculara özgüven ve motivaston konulu psikoeğitim verildi.

Teknik direktör Ahmet Erdinç'in talebi doğrultusunda Tavşanlı Linyitspor tesislerinde Spor Psikoloğu Soner Aydın tarafından teknik ekip ve futbolcularla özgüven ve motivasyon konulu psikoeğitim çalışması gerçekleştirildi. Tavşanlı Linyitspor futbolcuları ve teknik heyeti Ada'da oynanan Sağlıkspor maçı öncesi, Spor Psikoloğu ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını söylediler. Sezon sonuna kadar Ahmet Erdinç ve ekibiyle çalışacak olan Spor psikoloğu Soner Aydın da memleketinin takımına hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

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