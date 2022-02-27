Hisarcık Belediyesi kandil lokması dağıttı

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Hisarcık Belediyesince Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kapalı pazar yerindeki lokma dağıtımına katılarak vatandaşların kandillerini kutlayıp lokma ikram etti. Lokma dağıtımında İlçe Müftüsü Sebahattin Ceyhun tarafından dua edildi.

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