Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Fıtrat Yolculuğu" isimli proje

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Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bayan öğretmenleri, "Fıtrat Yolculuğu" isimli projenin ilk toplantısını "Kur'ani Kerim 'de İnsan" temasıyla gerçekleştirdiler.

Toplantı, okulun Meslek Dersleri Öğretmeni Esra Bircan moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıda, "Eşrefi Mahlukat " olarak Kur'an'da ifadesi bulunan insanın yaradılış aşamaları, maddeselruhsal yönleri, güçlü ve zayıf özellikleri derinlemesine incelendi. Yeryüzünün Halifesi insanın fıtrat yolculuğu, Hazreti Muhammed'in örnek insan olma özelliği ışığında katılımcılar tarafından geniş bir çerçevede ele alındı.

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