Kütahya'da çiğdemler çiçek açtı

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Kütahya'nın mesire alanı Enne Barajı Tabiat Parkı'nda baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde kendini gösteren çiğdemler, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

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