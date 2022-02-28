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Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Ece Sultan 46 Yaş Kur'an Kursu öğreticileri İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerini misafir etti.

Kur'an Kursundaki programa, İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri, tarih öğretmeni Ayşe Özfidan, Kur'an Kursu öğreticileri Bilge Türit, Sultan Vurmaz, Ayşe Arslan ve Hatice Erkan katıldı.

Kur'an Kursu öğreticilerinin, öğrencilere yaptığı sohbet ve ikramlarla program sona erdi.

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