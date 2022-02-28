Simav’da öğrenci velilerine, "Miraç" konulu konferans

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Simav İlçe Müftülüğünce öğrenci velilerine, "Yukarı Yükselme, Miraç" konulu konferans verildiği bildirildi.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Zeynep Öztürk, Akdağ İlkokulu Konferans Salonunda öğrenci velilerine, "Yukarı Yükselme, Miraç" konulu konferans verdi. Temizlik, ahlak, aile içi iletişim, toplumsal iletişim ve Miraç Kandili konularını içeren konferans yaklaşık bir saat sürdü.

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