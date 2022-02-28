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Başkan Sebahattin Ceyhun: "Bin yıl sürmedi, bin yıl geçse de unutulmayacak"

İHA

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Bin yıl sürmedi, bin yıl geçse de unutulmayacak"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "28 Şubat PostModern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır" dedi.
Başkan Ceyhun, 28 Şubat’ın 25’inci yılı dolayısıyla AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Güzel ve Ceyda Çetin Erenler ile sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Sevgi Yolu üzerinde basın açıklaması yaptı.
28 Şubat zihniyetinin bazı muhalifler tarafından hala diri tutulmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Ceyhun, "25. yılını geride bırakan ve 'Postmodern' darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir.28 Şubat’ta sözde 'irtica tehdidi' ile medya, darbeci zihniyete ram olarak 'Topyekün Savaş' manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, antidemokratik MGK kararları alınmış, 'Demokrasiye balans ayarı' denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat PostModern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir.Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir.Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır" diye konuştu.

"Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah"

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