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Kütahya’da ilkokul öğretmen ve öğrencilerine okul afet farkındalık eğitimi

İHA

Kütahya’da ilkokul öğretmen ve öğrencilerine okul afet farkındalık eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Şeker İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine okul afet farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.
Okulun Konferans Salonu'nda yapılan eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve zorunlu deprem sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.
Eğitimin ardından deprem anı çökkapantutun uygulaması yapıldı. Tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla bina tahliye tatbikatı icra edildi.

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