Gediz MYO’da oryantasyon etkinlikleri

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu (MYO) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencilerine hastanede yapacakları uygulama dersi stajı öncesi gerekli oryantasyon eğitimi verildiği bildirildi.

Gediz Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Şükran Olgun tarafından Gediz Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen oryantasyon etkinliğine Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencileri katıldı.

Etkinliğin sonunda Olgun, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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