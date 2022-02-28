Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Türkiye Şampiyonluğu

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Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye Liseler Arası Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Karabük'te düzenlenen Liseler Arası Gençler Boks Şampiyonası B Grubunda mücadele eden, Kütahya Merkez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emir Cihan Kaya 75 kiloda Türkiye şampiyonu, Mustafa Burak Kaya ise 70 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

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