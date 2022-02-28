Üniversite öğrencileri, Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde harmandalı zeybeği oynadı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde kayak eğitimi alarak harmandalı zeybek oyunu oynadı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden KSBÜ Gediz Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 60 öğrenci kayak eğitimi aldıktan sonra müzik eşliğinde harmandalı zeybeğini sergiledi.

Öğrencilerin kayak eğitimleri ve sonrasında kayak yapmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Kayak merkezine günübirlik gelen ziyaretçilerin alkışlayarak izlediği öğrenci gurubu büyük ilgi gördü.

Kayak sporunu seven ve bilen gençler yetiştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Tüm vatandaşlarımıza kayak yapmayı sevdirmek adına KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerimizi kayak merkezinde ağırladık. Ülkemizin farklı bölgelerinden Gediz’e okumaya gelen gençlerimiz kayak eğitimi alarak harmandalı zeybek oyununu sergileyerek gün boyu gönüllerince eğlendiler” dedi.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin de, Türkiye’mizin değişik illerinden gelen zeybek yürekli gençlerle hem kayak hem kızak eğlencesini doyumsuz bir şeklide yaşadıklarını, aynı zaman da harmandalını sahneleyerek Gediz Murat Dağı Kayak Merkezine bir değişiklik kattıklarını ifade etti.

Etkinlik hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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