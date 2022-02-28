Kütahya’da 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 25 bin 500 adet bandrolsüz

makaron ve 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde A.D. isimli şahsın Altıntaş ilçesine satmak amacıyla bandrolsüz makaron getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından durdurulan şüphelinin bulunduğu araçta 25 bin 500 adet bandrolsüz makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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