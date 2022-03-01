Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Mustafa YİĞİT/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Domaniç ilçesine bağlı Erkli Köyü Karaburun Mahallesi'nde Selim Yıldırım ile eşi Ayşe Yıldırım'ın yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selim ve Ayşe Yıldırım komşuları tarafından evden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evleri yanan Selim ve Ayşe Yıldırım çiftinin oğulları Efraim Yıldırım'ın 1989 yılında Şırnak'ta şehit olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-03-01 03:25:14



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