Kütahya Belediyesi kendi çiçeğini üretiyor

Kütahya Belediyesi'ne ait Şehzadeler Parkı içerisinde bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip olan cam serada, tohum ekimleri başladı. Serada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, günlük 100 bin tohum ekebilen makine ile dışarıdan çiçek alımı yapılmadığını belirtti.

Yaz ve kış aylarında şehrin birçok noktasında yapılan çiçek ekimleriyle kent peyzajına farklılık katan Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ekimi yapılan çiçekleri kendi seralarında üretmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Şehzadeler Parkı içerisinde yer alan çiçek ekim serasını ziyaret eden Başkan Işık, “2 bin metrekarelik alana sahip olan seramızda, günlük 100 bin adede kadar tohum ekimi yapabilen makinemiz var. Mevsimlik çiçeklerimizi burada üretip, mart, nisan ayından itibaren park ve bahçelerimizle birlikte refüjlerimize çiçeklerimizi ekeceğiz. 2 yıldır dışarıdan herhangi bir çiçek alımı yapılmıyor. Çiçeklerin tamamının üretimi kendi imkânlarımızla, kendi seralarımızda üretimi yapılarak şehrimize hizmet ediliyor. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum ve üretimlerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Kendi çiçeklerini kendisi üreten Kütahya Belediyesi, böylelikle istihdama da katkıda bulunuyor. Çiçek ekimlerinin sahada başlaması ile birlikte, Kütahya’nın görsel güzelliği daha bir farklı görünüm alarak, bahar ayları karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.